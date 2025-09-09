Milano 16:30
41.926 +0,48%
Nasdaq 16:30
23.778 +0,07%
Dow Jones 16:30
45.486 -0,06%
Londra 16:30
9.241 +0,21%
Francoforte 16:29
23.704 -0,43%

Francoforte: positiva la giornata per Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Bene Ionos, con un rialzo del 2,01%.
