Francoforte: positiva la giornata per Sartorius

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,82%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 199,9 Euro e supporto a 196,9. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 202,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)