Francoforte: positiva la giornata per Sartorius

(Teleborsa) - Bene il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, con un rialzo dell'1,82%.
L'andamento di Sartorius
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Sartorius
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 199,9 Euro e supporto a 196,9. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 202,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)