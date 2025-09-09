Milano 10:16
Francoforte: positiva la giornata per Sartorius

(Teleborsa) - Bene il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, con un rialzo dell'1,82%.

L'andamento di Sartorius nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Sartorius è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 199,9 Euro e supporto a 196,9. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 202,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
