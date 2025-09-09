Milano 16:30
41.926 +0,48%
Nasdaq 16:30
23.778 +0,07%
Dow Jones 16:30
45.486 -0,06%
Londra 16:30
9.241 +0,21%
Francoforte 16:29
23.704 -0,43%

Francoforte: scambi negativi per Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Bechtle
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Bechtle, con una flessione dell'1,99%.

Lo scenario su base settimanale di Bechtle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 36,97 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 37,99. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 39,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```