J.P. Morgan rivede il giudizio sulle banche tedesche: downgrade per Commerzbank, fiducia su Deutsche Bank

(Teleborsa) - J.P. Morgan
ha aggiornato le proprie raccomandazioni
sulle principali banche tedesche, declassando Commerzbank
a "neutral" da "overweight", mentre ha confermato il giudizio "overweight" su Deutsche Bank
, inserendola sotto osservazione per catalizzatore positivo. Il giudizio della banca d'affari americana ha fortemente impattato il titolo di Commerzbank, al momento il peggiore a Francoforte dove registra un calo superiore al 4%.
Il downgrade dell'istituto di credito arriva dopo un rialzo del titolo del 119% da inizio anno. Secondo il broker, il management ha consolidato la banca con basi solide
e un percorso verso un RoTE sostenibile
a doppia cifra. Tuttavia, gran parte delle prospettive di crescita
appare già scontata: il piano al 2028 prevede un utile netto di 4,2 miliardi di euro
, in linea con le stime di consenso, mentre il margine di interesse netto è già oltre i target aziendali. Per questo, J.P. Morgan vede "ridotta possibilità di sorprese positive", pur alzando il target price
a 33 euro per dicembre 2026.
Diversa la valutazione invece per Deutsche Bank
. Secondo J.P. Morgan, l'Investor Deep Dive del 17 novembre potrebbe segnare l’adozione di un obiettivo di RoTE
oltre il 12%, rispetto al 10% previsto per il 2025, sottolineando come la banca abbia mostrato progressi su tutte le divisioni.
La banca d'affari americana ha comunque segnalato rischi
per entrambe le banche. Per quanto riguarda Commerzbank la pressione competitiva
in Germania, la sensibilità ai tassi d’interesse, gli accantonamenti sui prestiti e l’incertezza riguardante i mutui in franchi svizzeri in Polonia rimangono fattori chiave di rischio al ribasso.
Per Deutsche Bank, invece, la performance rimane legata ai mercati dei capitali
e all’attività di trading
, mentre le condizioni economiche globali, gli spread creditizi, le esposizioni legali e i cambiamenti normativi potrebbero anche pesare sui risultati.