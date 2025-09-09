J.P. Morgan rivede il giudizio sulle banche tedesche: downgrade per Commerzbank, fiducia su Deutsche Bank

J.P. Morgan

(Teleborsa) -ha aggiornato le propriesulle principali banche tedesche, declassandoa "neutral" da "overweight", mentre ha confermato il giudizio "overweight" su, inserendola sotto osservazione per catalizzatore positivo. Il giudizio della banca d'affari americana ha fortemente impattato il titolo di Commerzbank, al momento il peggiore a Francoforte dove registra un calo superiore al 4%.Il downgrade dell'istituto di credito arriva dopo un rialzo del titolo del 119% da inizio anno. Secondo il broker, il management ha consolidato la banca cone un percorso verso una doppia cifra. Tuttavia, gran parte delleappare già scontata: il piano al 2028 prevede un utile netto di, in linea con le stime di consenso, mentre il margine di interesse netto è già oltre i target aziendali. Per questo, J.P. Morgan vede "ridotta possibilità di sorprese positive", pur alzando ila 33 euro per dicembre 2026.Diversa la valutazione invece per. Secondo J.P. Morgan, l'Investor Deep Dive del 17 novembre potrebbe segnare l’adozione di un obiettivo dioltre il 12%, rispetto al 10% previsto per il 2025, sottolineando come la banca abbia mostrato progressi su tutte le divisioni.La banca d'affari americana ha comunque segnalatoper entrambe le banche. Per quanto riguarda Commerzbank lain Germania, la sensibilità ai tassi d’interesse, gli accantonamenti sui prestiti e l’incertezza riguardante i mutui in franchi svizzeri in Polonia rimangono fattori chiave di rischio al ribasso.Per Deutsche Bank, invece, la performance rimane legata aie all’, mentre le condizioni economiche globali, gli spread creditizi, le esposizioni legali e i cambiamenti normativi potrebbero anche pesare sui risultati.