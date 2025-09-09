Kering, via libera azionisti a nomina Luca de Meo

Kering

(Teleborsa) - Gli azionisti dihanno approvato a larga maggioranza la nomina di Luca de Meo alla guida del colosso francese dl lusso.Lo annuncia Kering con una nota, in cui informa che tutte le delibere sottoposte al voto dell'Assemblea Generale Integrata odierna sono state approvate.Questa nomina, si legge, rientra nella separazione dei ruoli di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,. A partire da tale data, come annunciato a giugno, de Meo assumerà il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo, mentre François-Henri Pinault continuerà a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.A seguito di questa Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione di Kering sarà composto da 14 membri, con un tasso di indipendenza del 58% e una rigorosa parità di genere. Sono rappresentate sei nazionalità: americana, britannica, cinese, francese, italiana e turca.