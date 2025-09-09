Komplementa annuncia il primo closing del fondo Komplementa Mid-Market

(Teleborsa) - A pochi mesi dall’autorizzazione da parte della Banca d’Italia,, società italiana di gestione del risparmio di fondi alternativi e sicaf, annuncia di aver completato il primo closing del, con una raccolta iniziale pari a. L’obiettivo finale della raccolta è stato fissato a. La raccolta è stata effettuata prevalentemente tra imprenditori, family office ed investitori professionali, con un investimento significativo da parte dei fondi di fondi gestiti dalche ha assunto, fin dall’inizio, un ruolo di interlocutore di riferimento di Komplementa nella strutturazione dell’iniziativa nel ruolo di cornerstone investor.Il Fondo Komplementa Mid-Market concentrerà i propri investimenti suoperanti nel segmento, caratterizzato da una minore pressione competitiva nella fase di investimento in quanto storicamente meno presidiato dai fondi di private equity, spesso focalizzati su operazioni di maggiori dimensioni. Pur mantenendo un’impostazione generalista, Komplementa concentrerà i propri investimenti suin settori quali ICT, Healthcare & Personal Care, Industrial, Food e Servizi B2B.Il Fondo adotterà un, privilegiando operazioni di maggioranza in PMI con unindicativamente compreso tra 3 e 10 milioni di euro, mantenendo al contempo apertura a interventi di minoranza limitati ad aumenti di capitale, in un’ottica di development capital. Sarà inoltre possibile, seppur con specifici limiti, prevedere forme di coinvestimento da parte dei sottoscrittori del Fondo.Le aziende target opereranno con modelli di business solidi, e saranno attive in settori resilienti e ad alto potenziale di crescita, in particolare sui mercati internazionali. La strategia mira a valorizzare le aziende in portafoglio non solo supportandone lo sviluppo organico, ma anche promuovendo iniziative diper accompagnare le aziende verso dimensioni adeguate a sostenerne la crescita. Nei primi mesi di operatività, Komplementa ha già analizzato circa 200 dossier di investimento, confermando la presenza di un deal flow solido, in crescita e coerente con la strategia del Fondo. Ilsarà composto da, individuati attraverso una pipeline solida, alimentata dal vasto network del team di investimento, costruito in oltre vent’anni di esperienza nel settore."Il primo closing del Fondo Komplementa Mid-Market rappresenta la prima, fondamentale tappa nel percorso di crescita della nostra società e conferma la fiducia che gli investitori ripongono nella nostra strategia – ha dichiarato, Co-Founder e CEO di Komplementa Investment Partners –. Si tratta di un risultato che ci permette di accelerare ulteriormente nello sviluppo di un progetto che guarda al lungo termine. Facendo leva sulla consolidata esperienza dei founder e del nostro team, la nostra ambizione è quella di diventare un punto di riferimento sul mercato italiano nel mid-market, un segmento estremamente ricco di opportunità. Puntiamo a creare valore sostenibile, mettendo al centro la crescita e la competitività delle aziende in cui scegliamo di investire e, al tempo stesso, generando ritorni solidi e duraturi per i nostri investitori".