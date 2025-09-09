La tedesca Proxima Fusion estende il round Series A. Partecipa CDP Venture Capital

(Teleborsa) -, azienda nata nel 2023 per costruire centrali a fusione, ha annunciato un'annunciato lo scorso giugno. L'operazione, oltre ad aggiungere valore in termini di raccolta, ha anche una significativa valenza in termini di "sistema Europa" con nuovi fondi provenienti da CDP Venture Capital, dal fondo del Consiglio Europeo per l'Innovazione (EICF) e dal fondo Brevan Howard Macro Venture, parte di uno dei principali gestori patrimoniali macro globali. L'estensione da 15 milioni di euro del round Series A porta laha investito sia attraverso il proprio fondo Large Ventures che attraverso il il comparto Energy Tech del fondo Corporate Partners I, un veicolo di investimento dedicato al supporto di startup e scale-up innovative che sviluppano tecnologie per la transizione energetica."CDP Venture Capital crede fermamente che l'ecosistema deep tech europeo abbia un ruolo chiave da svolgere nello sviluppo delle soluzioni energetiche del futuro - ha affermato Alessandro Scortecci, Chief Investment Officer - Investimenti Diretti presso CDP Venture Capital - La, sostenere la competitività industriale e accelerare la crescita economica a zero emissioni. Siamo fiduciosi che Proxima manterrà le promesse e trasformerà il panorama energetico globale"."Proxima sta mettendo insieme partner pubblici e privati, sviluppandosi a tutti gli effetti come un'azienda europea, unendo competenze, talenti e capitali provenienti da tutto il continente - ha affermato Francesco Sciortino, cofondatore e CEO di Proxima - Sebbene le nostre radici siano in Germania, sulla base dell'esperimento record Wendelstein 7-X stellarator condotto presso l'Istituto Max Planck per la fisica del plasma, stiamo".