Londra: accelera Anglo American

Londra: accelera Anglo American
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società mineraria, che mostra una salita bruciante del 7,67% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,57%, rispetto a +0,49% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Anglo American è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,08 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 23,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
