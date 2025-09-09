Londra: accelera Anglo American

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società mineraria
, che mostra una salita bruciante del 7,67% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,57%, rispetto a +0,49% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Anglo American
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,08 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 23,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)