Londra: andamento rialzista per Phoenix Group Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine
, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Phoenix Group Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Phoenix Group Holdings
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,215 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,404. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,089.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)