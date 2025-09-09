Milano 10:16
Londra: andamento rialzista per Phoenix Group Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Phoenix Group Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Phoenix Group Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,215 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,404. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,089.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
