Milano 16:30
41.926 +0,48%
Nasdaq 16:30
23.778 +0,07%
Dow Jones 16:30
45.486 -0,06%
Londra 16:30
9.241 +0,21%
Francoforte 16:29
23.704 -0,43%

Londra: brillante l'andamento di Phoenix Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Phoenix Group Holdings
Bene l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, con un rialzo del 2,67%.
Condividi
```