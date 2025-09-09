Milano 16:30
Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.

L'andamento di Airtel Africa nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Airtel Africa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,212 sterline. Primo supporto visto a 2,172. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,146.

