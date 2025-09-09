Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
L'andamento di Airtel Africa
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Airtel Africa
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,212 sterline. Primo supporto visto a 2,172. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,146.
