Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che avanza bene del 2,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,51 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,91.

