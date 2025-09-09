Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che avanza bene del 2,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Endeavour Mining
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,51 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,91.
