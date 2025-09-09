Milano
Martedì 9 Settembre 2025, ore 10.33
Londra: spinge in avanti Anglo American
Migliori e peggiori
,
In breve
09 settembre 2025 - 09.50
Protagonista la
società mineraria
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,58%.
Anglo American
(7)
Anglo American
+7,75%
