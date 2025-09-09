Made in Italy, Di Maio incontra 60 imprenditori su strategie per l'export

(Teleborsa) - Un confronto imprese-istituzioni sull'export
e sulle opportunità e sfide
per l'internazionalizzazione del Made in Italy ha avuto luogo presso la sede romana di MsDesk
. Una giornata di grande rilievo istituzionale e strategico, che ha visto protagonisti Luigi Di Maio
, rappresentante dell’Italia presso l’UE per il Golfo, e 60 tra i più influenti imprenditori
italiani attivi nell’export.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso promosso da MsDesk per rilanciare la competitività del Made in Italy a livello globale, puntando su innovazione, sostenibilità e diplomazia economica. Al centro del dialogo, la necessità di rafforzare la cooperazione
internazionale, l'interazione tra pubblico e privato
e le strategie concrete per contrastare l’alienazione
vissuta da molte imprese italiane sui mercati esteri, spesso isolate di fronte a burocrazie complesse e contesti geopolitici instabili.
A sottolineare l’importanza e il respiro internazionale dell’iniziativa, la presenza di autorevoli rappresentanti diplomatici, come Abdirahman Sheikh Issa
, Ambasciatore della Repubblica Somala in Italia, Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi
, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nella Repubblica Italiana, Tariq Khaddam Alfayez
, Vice Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita a Roma. La partecipazione degli ambasciatori ha evidenziato l'interesse strategico dei Paesi esteri nel rafforzare i legami economici con l’Italia, offrendo nuove prospettive di cooperazione e sviluppo commerciale.
Nel suo intervento, Luigi Di Maio
ha ribadito l’urgenza di costruire una rete strutturata a sostegno dell’export
, riconoscendo alle imprese italiane il ruolo di ambasciatrici dell’eccellenza nazionale nel mondo, ed ha sottolineato la necessità di strumenti più agili e accessibili
per affrontare le complessità dei mercati internazionali, con particolare riferimento alla trasformazione in atto in Arabia Saudita
.
Proprio Riyad
, infatti, è emersa durante il confronto come una frontiera strategica per l’export italiano
, grazie alle grandi opportunità che si stanno aprendo nei settori dell’innovazione, infrastrutture e sostenibilità
. Di Maio ha incoraggiato gli imprenditori a guardare con pragmatismo e visione a questi nuovi scenari, facendo leva su una diplomazia economica forte e una presenza strutturata nei territori.
A chiudere l’incontro, l’intervento del Presidente di MsDesk, Giuseppe Lepore
, che ha definito "fondamentale creare spazi di dialogo autentico tra imprese e istituzioni". "L’export italiano ha bisogno di essere ascoltato, compreso e supportato. - ha aggiunto - MsDesk nasce proprio con questa missione: essere un ponte tra chi opera quotidianamente
sui mercati internazionali e chi definisce le politiche economiche
del nostro Paese. Solo attraverso cooperazione e visione condivisa possiamo superare le barriere che isolano le nostre eccellenze".