Milano 16:17
41.877 +0,37%
Nasdaq 16:17
23.785 +0,10%
Dow Jones 16:17
45.551 +0,08%
Londra 16:17
9.240 +0,20%
Francoforte 16:16
23.681 -0,53%

Made in Italy, Di Maio incontra 60 imprenditori su strategie per l'export

Economia
Made in Italy, Di Maio incontra 60 imprenditori su strategie per l'export
(Teleborsa) - Un confronto imprese-istituzioni sull'export e sulle opportunità e sfide per l'internazionalizzazione del Made in Italy ha avuto luogo presso la sede romana di MsDesk. Una giornata di grande rilievo istituzionale e strategico, che ha visto protagonisti Luigi Di Maio, rappresentante dell’Italia presso l’UE per il Golfo, e 60 tra i più influenti imprenditori italiani attivi nell’export.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso promosso da MsDesk per rilanciare la competitività del Made in Italy a livello globale, puntando su innovazione, sostenibilità e diplomazia economica. Al centro del dialogo, la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale, l'interazione tra pubblico e privato e le strategie concrete per contrastare l’alienazione vissuta da molte imprese italiane sui mercati esteri, spesso isolate di fronte a burocrazie complesse e contesti geopolitici instabili.

A sottolineare l’importanza e il respiro internazionale dell’iniziativa, la presenza di autorevoli rappresentanti diplomatici, come Abdirahman Sheikh Issa, Ambasciatore della Repubblica Somala in Italia, Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nella Repubblica Italiana, Tariq Khaddam Alfayez, Vice Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita a Roma. La partecipazione degli ambasciatori ha evidenziato l'interesse strategico dei Paesi esteri nel rafforzare i legami economici con l’Italia, offrendo nuove prospettive di cooperazione e sviluppo commerciale.

Nel suo intervento, Luigi Di Maio ha ribadito l’urgenza di costruire una rete strutturata a sostegno dell’export, riconoscendo alle imprese italiane il ruolo di ambasciatrici dell’eccellenza nazionale nel mondo, ed ha sottolineato la necessità di strumenti più agili e accessibili per affrontare le complessità dei mercati internazionali, con particolare riferimento alla trasformazione in atto in Arabia Saudita.

Proprio Riyad, infatti, è emersa durante il confronto come una frontiera strategica per l’export italiano, grazie alle grandi opportunità che si stanno aprendo nei settori dell’innovazione, infrastrutture e sostenibilità. Di Maio ha incoraggiato gli imprenditori a guardare con pragmatismo e visione a questi nuovi scenari, facendo leva su una diplomazia economica forte e una presenza strutturata nei territori.

A chiudere l’incontro, l’intervento del Presidente di MsDesk, Giuseppe Lepore, che ha definito "fondamentale creare spazi di dialogo autentico tra imprese e istituzioni". "L’export italiano ha bisogno di essere ascoltato, compreso e supportato. - ha aggiunto - MsDesk nasce proprio con questa missione: essere un ponte tra chi opera quotidianamente sui mercati internazionali e chi definisce le politiche economiche del nostro Paese. Solo attraverso cooperazione e visione condivisa possiamo superare le barriere che isolano le nostre eccellenze".


Condividi
```