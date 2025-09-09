Made in Italy, Di Maio incontra 60 imprenditori su strategie per l'export

(Teleborsa) - Une sulleper l'internazionalizzazione del Made in Italy ha avuto luogo presso la sede romana di. Una giornata di grande rilievo istituzionale e strategico, che ha visto protagonisti, rappresentante dell’Italia presso l’UE per il Golfo, eitaliani attivi nell’export.L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso promosso da MsDesk per rilanciare la competitività del Made in Italy a livello globale, puntando su innovazione, sostenibilità e diplomazia economica. Al centro del dialogo, la necessità diinternazionale, l'e le strategie concrete pervissuta da molte imprese italiane sui mercati esteri, spesso isolate di fronte a burocrazie complesse e contesti geopolitici instabili.A sottolineare l’importanza e il respiro internazionale dell’iniziativa, la presenza di autorevoli rappresentanti diplomatici, come, Ambasciatore della Repubblica Somala in Italia,, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nella Repubblica Italiana,, Vice Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita a Roma. La partecipazione degli ambasciatori ha evidenziato l'interesse strategico dei Paesi esteri nel rafforzare i legami economici con l’Italia, offrendo nuove prospettive di cooperazione e sviluppo commerciale.Nel suo intervento,ha ribadito l’urgenza di, riconoscendo alle imprese italiane il ruolo di ambasciatrici dell’eccellenza nazionale nel mondo, ed ha sottolineato laper affrontare le complessità dei mercati internazionali, con particolare riferimento alla trasformazione in atto inProprio, infatti, è emersa durante il confronto come una, grazie alle grandi opportunità che si stanno aprendo. Di Maio ha incoraggiato gli imprenditori a guardare con pragmatismo e visione a questi nuovi scenari, facendo leva su una diplomazia economica forte e una presenza strutturata nei territori.A chiudere l’incontro, l’intervento del Presidente di MsDesk,, che ha definito "fondamentale creare spazi di dialogo autentico tra imprese e istituzioni". "L’export italiano ha bisogno di essere ascoltato, compreso e supportato. - ha aggiunto - MsDesk nasce proprio con questa missione: essere unsui mercati internazionalidel nostro Paese. Solo attraverso cooperazione e visione condivisa possiamo superare le barriere che isolano le nostre eccellenze".