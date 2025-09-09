Madrid: giornata negativa in Borsa per Solaria

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che soffre con un calo del 4,63%.
La tendenza ad una settimana di Solaria
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12,58 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11,91. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11,66.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)