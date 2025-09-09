Madrid: si concentrano le vendite su Grifols

società farmaceutica e chimica spagnola

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,93%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12,35 Euro, mentre i supporti sono stimati a 12,06. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 12,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)