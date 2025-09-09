Madrid: si concentrano le vendite su Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT Indra, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33,35 Euro. Supporto visto a quota 32,55. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34,15.