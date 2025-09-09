Man Group, strategia Usa su debito a brevissimo termine rischia di ripetere la crisi di liquidità del 2019

(Teleborsa) - Qualche settimana fa, un articolo del quotidiano americano Barron’s sull’emissione da parte del governo statunitense di unaha messo in luce un, ha segnalato. "Si tratta della continuazione di una pratica avviata dall'amministrazione Biden, che l'attuale segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent aveva precedentemente criticato".Una pratica che però potrebbe non essere sostenibile nel lungo termine."La logica alla base di questa politica è quella diper l'elevato livello di emissione di debito ed evitare di far salire i rendimenti sul segmento a lungo termine saturando il mercato con titoli del Tesoro a più lunga scadenza".Questo significa che il Tesoro "deveed emettere nuovi titoli a breve", osserva la Hooper. Il rischio è che, "se i tassi dovessero salire, il(l'emissione di debito a più lungo termine consente al governo di bloccare i tassi per un periodo di tempo più lungo), facendo".L'articolo - aggiunge la Hooper - sottolinea inoltre che questa pratica "sta avendo la conseguenza indesiderata di(strumento chiave della Fed che consente alle istituzioni finanziarie di depositare la liquidità giornaliera in eccesso). Questo potrebbe ", poiché gli investitori potrebbero ottenere un rendimento più elevato sulla loro liquidità investendo in titoli del Tesoro a breve termine"."Abbiamo già assistito a un, che ha causato", ha rimarcato la Hooper.Questo è un esempio di ". La crisi di alcune banche americane del 2023 è stata rapidamente risolta grazie a professionisti competenti ed esperti della Fed e del Tesoro, che hanno reagito in modo rapido e appropriato per contenere la crisi in atto, creando anche una linea di finanziamento specifica progettata per gestire i problemi di quelle banche".Una preoccupazione fondamentale, conclude la Hooper, è "se ci saranno abbastanza professionisti governativi competenti ed esperti a disposizione perqualora uno qualsiasi di questi rischi dovesse concretizzarsi".