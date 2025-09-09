Mare Group su esito assemblea Eles: valore e sinergie richiedono governance condivisa e trasparente

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, prende atto dell’esito dell’assemblea di Eles dell’8 settembre 2025, che ha respinto la proposta di ampliamento
del Consiglio di Amministrazione e sottolinea che "questa decisione non riflette il nuovo assetto societario emerso dall’OPAS conclusasi ad agosto 2025 e ignora la nuova composizione del capitale sociale".
Con altrettanta attenzione, si legge in una nota, Mare Group prende atto delle dichiarazioni rese al termine dell’assemblea dal Presidente e dall’Amministratore Delegato di Eles, che hanno parlato rispettivamente di “riflessione e responsabilità” e di “disponibilità a valutare proposte coerenti con l’interesse della società”.
"La credibilità delle parole, tuttavia, si misura nei fatti", afferma la società, sottolineando che "con il voto contrario espresso in assemblea, la proposta di dialogo e di collaborazione avanzata da Mare Group viene respinta
. Una proposta finalizzata a sostenere Eles con azioni immediate e sinergiche
, resa necessaria dai risultati in contrazione del primo semestre 2025, già evidenziati da Mare Group e non coerenti con le attese e con le affermazioni diffuse dall’attuale management di Eles".
Mare Group "conferma la propria disponibilità a contribuire alla crescita della società attraverso le linee di sviluppo già delineate e comunicate al mercato". Tuttavia, "i piani industriali e la loro esecuzione si definiscono nei Consigli di Amministrazione e non in riunioni private o informali: senza un’adeguata rappresentanza non è possibile incidere realmente sulle scelte strategiche".
Mare Group conclude facendo sapere che "tutelerà attivamente il proprio investimento
, vigilando con la massima attenzione sui prossimi passaggi societari e sull’effettiva capacità del management di Eles di conseguire risultati in linea con gli impegni assunti verso il mercato, valutando ogni percorso utile a garantire trasparenza, solidità e valorizzazione alla propria partecipazione".