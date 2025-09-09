Mediobanca, sciolto l'accordo di consultazione tra soci

Mediobanca

MPS

(Teleborsa) - È stato. I partecipanti - portatori di 48.550.483 azioni Mediobanca, pari al 5,97% del capitale - ne hanno "lo scioglimento, con efficacia dall'8 settembre 2025", si legge in una nota. Nei giorni scorsi si era susseguiti importanti vendite da parti di diversi pattisti, che hanno aderito all'offerta di, che ieri ha raggiunto il 62% delle adesioni nell'ultimo giorno dell'OPAS.L'accordo di consultazione tra soci Mediobanca aveva preso, nel dicembre 2018, il posto dello storico. L'accordo non prevedeva impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate, regolando le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del gruppo, in un contesto di parità informativa rispetto al mercato.