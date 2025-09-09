Moltiply, nel primo semestre ebitda e ricavi crescono a doppia cifra

(Teleborsa) - Moltiply Group
ha chiuso il semestre al 30 giugno 2025 con ricavi
pari ad Euro 301,7 milioni, in aumento del 40,5%
rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. L’incremento dei ricavi, spiega la società nella nota dei conti, è attribuibile sia alla Divisione Mavriq (ex divisione Broking), che registra nel primo semestre un incremento dei ricavi del 59,9%, passando da Euro 103,2 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 165,0 milioni nel primo semestre 2025, sia alla Divisione Moltiply BPO&Tech (ex Divisione BPO), che registra un incremento dei ricavi del 22,6%, passando da Euro 111,4 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 136,7 milioni nel primo semestre 2025.
L’EBITDA
registra una crescita del 37,5%
nel semestre chiuso al 30 giugno 2025, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da Euro 56,2 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 77,3 milioni nel primo semestre 2025. Tale risultato è da attribuirsi sia alla crescita dell’EBITDA della Divisione Mavriq, in aumento del 61,8%, passando da Euro 29,8 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 48,2 milioni nel primo semestre 2025, sia alla crescita dell’EBITDA della Divisione Moltiply BPO&Tech, in aumento del 10,0%, passando da Euro 26,5 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 29,1 milioni nel primo semestre 2025.
Il risultato netto aumenta del 9,5%
nel semestre chiuso al 30 giugno 2025, passando da Euro 20,0 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 21,9 milioni nel primo semestre 2025.
Il risultato operativo cresce del 50,5%
nel semestre chiuso al 30 giugno 2025, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da Euro 32,4 milioni nel primo semestre 2024 ad Euro 48,8 milioni nel primo semestre 2025.
La posizione finanziaria netta
del Gruppo è negativa per Euro 467,3 milioni, in peggioramento di Euro 146,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.