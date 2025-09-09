Milano 16:32
41.944 +0,53%
Nasdaq 16:32
23.760 -0,01%
Dow Jones 16:32
45.486 -0,06%
Londra 16:32
9.240 +0,20%
Francoforte 16:30
23.705 -0,43%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,46 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,46 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,46 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```