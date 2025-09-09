Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:47
23.818 +0,23%
Dow Jones 21:47
45.718 +0,45%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: Amphenol sale verso 118,2 USD

Migliori e peggiori
New York: Amphenol sale verso 118,2 USD
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che mostra una salita bruciante del 5,00% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amphenol rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amphenol. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 118,2 Dollari USA. Primo supporto visto a 112,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 108,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```