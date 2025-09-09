New York: Amphenol sale verso 118,2 USD

produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,00% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 118,2 Dollari USA. Primo supporto visto a 112,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 108,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)