New York: Amphenol sale verso 118,2 USD

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che mostra una salita bruciante del 5,00% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amphenol
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amphenol
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 118,2 Dollari USA. Primo supporto visto a 112,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 108,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)