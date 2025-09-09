Milano 16:32
New York: brillante l'andamento di Phillips 66

Apprezzabile rialzo per la multinazionale americana attiva nel settore energetico, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
