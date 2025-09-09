Milano
16:32
41.944
+0,53%
Nasdaq
16:32
23.760
-0,01%
Dow Jones
16:32
45.486
-0,06%
Londra
16:32
9.240
+0,20%
Francoforte
16:31
23.704
-0,43%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 16.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: brillante l'andamento di Phillips 66
New York: brillante l'andamento di Phillips 66
Migliori e peggiori
,
In breve
09 settembre 2025 - 16.10
Apprezzabile rialzo per la
multinazionale americana attiva nel settore energetico
, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: nuovo spunto rialzista per Phillips 66
New York: al centro degli acquisti Celanese
New York: accelera Poolcorp
New York: in bella mostra First Solar
Argomenti trattati
Phillips
(5)
Titoli e Indici
Phillips
+2,60%
Altre notizie
New York: brillante l'andamento di Fair Isaac
New York: brillante l'andamento di LyondellBasell Industries
New York: brillante l'andamento di Halliburton
New York: brillante l'andamento di Tapestry
New York: brillante l'andamento di Hewlett Packard Enterprise
New York: Mohawk Industries, quotazioni alle stelle
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto