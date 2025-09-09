Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:48
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:48
45.723 +0,46%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: brusca correzione per Freeport McMoRan

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Freeport McMoRan
Si muove in perdita la società di estrazione mineraria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,84% sui valori precedenti.
Condividi
```