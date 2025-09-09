New York: calo per Broadcom

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società tech statunitense
, che mostra un decremento del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Broadcom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,9%, rispetto a +1,46% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 347,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 333,8. L'equilibrata forza rialzista di Broadcom
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 360,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)