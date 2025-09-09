Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:48
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:48
45.723 +0,46%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: Centene in rally

New York: Centene in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Centene più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Centene, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 31,52 USD. Primo supporto visto a 29,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,16.

