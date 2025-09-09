New York: Centene in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Centene
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Centene
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 31,52 USD. Primo supporto visto a 29,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)