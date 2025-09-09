Milano 16:32
41.944 +0,53%
Nasdaq 16:32
23.760 -0,01%
Dow Jones 16:32
45.486 -0,06%
Londra 16:32
9.240 +0,20%
Francoforte 16:31
23.704 -0,43%

New York: Etsy in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Etsy in forte discesa
Si muove in perdita il gestore di una piattaforma di e-commerce, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,68% sui valori precedenti.
Condividi
```