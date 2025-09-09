Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:48
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:48
45.723 +0,46%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: giornata depressa per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che presenta una flessione del 2,57%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Axon Enterprise rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di Axon Enterprise ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 735 USD. Supporto a 713. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 757.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
