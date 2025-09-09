Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:48
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:48
45.723 +0,46%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: i venditori si accaniscono su Celanese

A picco il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che presenta un pessimo -3,86%.
