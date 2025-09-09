New York: in bella mostra Atlassian

(Teleborsa) - Protagonista la società di software australiana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Atlassian
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di Atlassian
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 184,5 USD. Supporto a 175,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 193,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)