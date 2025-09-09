Milano 16:32
41.944 +0,53%
Nasdaq 16:32
23.760 -0,01%
Dow Jones 16:32
45.486 -0,06%
Londra 16:32
9.240 +0,20%
Francoforte 16:31
23.704 -0,43%

New York: in bella mostra Atlassian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società di software australiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Atlassian subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di Atlassian ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 184,5 USD. Supporto a 175,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 193,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
