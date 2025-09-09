Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:49
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:49
45.715 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: pioggia di acquisti su Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la principale compagnia di navigazione, che passa di mano con un aumento del 4,30%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Norwegian Cruise Line Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3%, rispetto a +0,52% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24,77. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
