New York: positiva la giornata per Valero Energy

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di etanolo, che lievita del 3,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Valero Energy rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Valero Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 164 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 159,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 168,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
