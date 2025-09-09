Milano 17:35
New York: profondo rosso per Freeport McMoRan

(Teleborsa) - Ribasso per la società di estrazione mineraria, che passa di mano in perdita del 5,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freeport McMoRan, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45,47 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43,03. L'equilibrata forza rialzista di Freeport McMoRan è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
