Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:49
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:49
45.715 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: risultato positivo per Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Palantir Technologies
Apprezzabile rialzo per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.
Condividi
```