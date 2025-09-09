Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:49
23.820 +0,24%
Dow Jones 21:49
45.715 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: rosso per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che mostra un decremento dell'1,97%.
