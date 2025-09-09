New York: scambi in positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca d'affari americana
, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs
rispetto all'indice.
Osservando il grafico di breve periodo di Goldman Sachs
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 769,5 USD e supporto a 744,6. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 794,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)