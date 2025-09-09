Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca d'affari americana, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.


Osservando il grafico di breve periodo di Goldman Sachs, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 769,5 USD e supporto a 744,6. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 794,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
