New York: scambi in positivo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che avanza bene del 3,74%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a +1,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le tendenza di medio periodo di Palantir Technologies
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 164,3 USD. Supporto stimato a 158. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 170,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)