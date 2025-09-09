Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:50
23.829 +0,28%
Dow Jones 21:50
45.717 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: scambi negativi per Broadcom

Si muove verso il basso la società tech statunitense, con una flessione del 2,11%.
