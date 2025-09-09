Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:50
23.829 +0,28%
Dow Jones 21:50
45.717 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

New York: Super Micro Computer, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che tratta in rialzo del 4,67%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Super Micro Computer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Super Micro Computer, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 40,72 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 42,55 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 39,53.

