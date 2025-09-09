Milano 16:33
New York: Twenty-First Century Fox in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nel settore media, che soffre con un calo del 5,87%.

Lo scenario su base settimanale di Twenty-First Century Fox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Twenty-First Century Fox mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 59,85 USD. Rischio di discesa fino a 57,75 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 61,95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
