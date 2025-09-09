Milano 16:33
41.932 +0,50%
Nasdaq 16:33
23.744 -0,08%
Dow Jones 16:33
45.460 -0,12%
Londra 16:33
9.242 +0,22%
Francoforte 16:32
23.702 -0,44%

Oro: 3.666,04 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.666,04 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.666,04 dollari l'oncia (+0,83%) alle 15:40.
Condividi
```