PALLADIUM dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo del 2,52%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.156,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.197,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.116,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)