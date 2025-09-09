Milano 10:17
41.977 +0,61%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:18
9.241 +0,21%
Francoforte 10:16
23.726 -0,34%

PALLADIUM dell'8/09/2025

Finanza
PALLADIUM dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo del 2,52%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.156,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.197,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.116,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```