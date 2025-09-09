Parigi: andamento rialzista per Sanofi

gruppo farmaceutico francese

CAC40

Sanofi

indice di Parigi

colosso farmaceutico

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 80 Euro con prima area di resistenza vista a 81,49. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 79,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)