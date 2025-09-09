Milano
10:18
41.988
+0,63%
Nasdaq
8-set
23.762
0,00%
Dow Jones
8-set
45.515
0,00%
Londra
10:18
9.241
+0,21%
Francoforte
10:17
23.729
-0,33%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 10.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe
Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe
Migliori e peggiori
,
In breve
09 settembre 2025 - 09.50
Avanza il
colosso della pubblicità francese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe
Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe
Parigi: movimento negativo per Publicis Groupe
Argomenti trattati
Publicis
(4)
Titoli e Indici
Publicis
+1,18%
Altre notizie
Parigi: balza in avanti Publicis Groupe
Parigi: andamento sostenuto per Alstom
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance
Parigi: andamento sostenuto per Renault
UE autorizza acquisto di Groupe Diot Siaci da parte di Ardian e Groupe Burrus
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto