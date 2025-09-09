Milano 16:33
41.932 +0,50%
Nasdaq 16:33
23.744 -0,08%
Dow Jones 16:33
45.460 -0,12%
Londra 16:34
9.238 +0,18%
Francoforte 16:32
23.702 -0,44%

Parigi: brillante l'andamento di Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Hermes
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison di moda francese, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Hermes ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.115,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.169,3, mentre il primo supporto è stimato a 2.061,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```