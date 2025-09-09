Parigi: brillante l'andamento di Hermes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison di moda francese
, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Hermes
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.115,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.169,3, mentre il primo supporto è stimato a 2.061,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)