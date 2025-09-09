Per Goldman Sachs i riacquisti azionari dell'S&P 500 toccheranno i 1,2 trilioni di dollari l'anno prossimo

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Le società dell'S&P 500 hanno, ma lasi è recentemente, è quanto emerge da una recente analisi diI riacquisti azionari dell'S&P 500 nel primo semestre del 2025 hanno totalizzato(490 miliardi di dollari al netto delle emissioni azionarie). Tuttavia, i riacquisti azionari nel secondo trimestre del 2025 sono rimasti invariati su base annua.Nonostante un valore nozionale record dei riacquisti azionari, osservano gli esperti, il, il livello più basso degli ultimi due decenni, escludendo le recessioni."Il calo dell'impatto dei riacquisti azionari è uno dei modi in cui l'aumento delle valutazioni azionarie ha avuto un impatto riflesso negativo sui fondamentali. Mentre i rapporti di distribuzione sono rimasti notevolmente stabili nell'ultimo decennio, gli utili e i riacquisti azionari dell'S&P 500 sono pressoché raddoppiati dal 2016, mentre la capitalizzazione di mercato è quasi triplicata"."Prevediamo che i riacquisti azionari dell'S&P 500il che dovrebbe stabilizzare il rendimento dei riacquisti azionari vicino al livello attuale", aggiunge Goldman Sachs."Una. Anche l'aumento dei flussi di cassa dovuto alla recente legislazione fiscale dovrebbe contribuire a incrementare i riacquisti azionari. Tuttavia, i tassi di interesse elevati e l'aumento della spesa in conto capitale limiteranno la crescita dei riacquisti azionari, a meno che le valutazioni azionarie non diminuiscano inaspettatamente o gli investimenti in intelligenza artificiale non rallentino bruscamente".Per gli investitori, "una conseguenza del calo del rendimento dei riacquisti azionari è un(EPS) e una(EPS)".Sebbene l'impatto dei riacquisti azionari sia diminuito, concludono gli analisti, "gli investitori continuano a. Il nostro paniere neutrale rispetto al settore di azioni dell'S&P 500 con i rendimenti da riacquisto più elevati (GSTHREPO) ha sovraperformato quest'anno. I titoli con una storia di riacquisti azionari costanti ed efficaci hanno registrato performance ancora migliori".