Per S&P Global Ratings mercato del lavoro europeo continua a mostrare notevole resilienza

(Teleborsa) - In un recentissimo studio, S&P Global Ratings
analizza il mercato del lavoro europeo
, che continua a mostrare una notevole resilienza
.
Oltre 169 milioni di persone erano occupate nell'eurozona nel primo trimestre, un nuovo record, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3% a giugno, il minimo da oltre un decennio.
Gli esperti prevedono ancora un atterraggio morbido
per il mercato del lavoro della regione, sostenuto da solidi bilanci aziendali
e da tendenze strutturali come la maggiore partecipazione di lavoratori senior e donne
.
"Le riforme del mercato del lavoro
stanno migliorando i tassi di partecipazione e la qualità dei contratti di lavoro in alcuni paesi", ha affermato Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA.
Le riforme, evidenzia il report, vengono attuate in previsione di un invecchiamento demografico
più diffuso in Europa nel prossimo decennio. Gli incentivi finanziari
previsti dal piano NEXTGEN UE, in particolare il Recovery and Resilience Facility (RRF), hanno incoraggiato le riforme.
Nel complesso, queste riforme hanno aumentato la partecipazione della popolazione in età lavorativa
. Il tasso di attività (la quota di persone di età compresa tra 20 e 64 anni occupate e disoccupate sul totale della popolazione in questa fascia d'età) nell'eurozona ha raggiunto il record dell'80,6% nel primo trimestre del 2025.
Tra il quarto trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2025, il tasso di occupazione femminile è aumentato più di quello maschile. Il tasso di occupazione per la fascia di età 60-64 anni (donne e uomini) è aumentato notevolmente.
La quota di occupati con contratti a tempo determinato è diminuita
. Anche la quota di lavori part-time involontari
sul totale dell'occupazione part-time è in calo e la disoccupazione di lunga durata
come quota della disoccupazione totale è diminuita nell'eurozona.
"L'avvento dell'intelligenza artificiale
sta rimodellando il mercato del lavoro, contribuendo a compensare la perdita di posti di lavoro nei settori manifatturieri tradizionali
", ha proseguito Broyer, causata dalla “crescente concorrenza cinese
, soprattutto nel settore automobilistico, e dallo shock dei prezzi dell'energia
innescato dalla guerra in Ucraina, che ha spinto alcuni produttori a delocalizzare
parte della produzione fuori dall'Europa”.
In un contesto che vede un tasso di occupazione elevato rispetto all'attività economica, "prevediamo che il costo del lavoro
continuerà ad alimentare l'inflazione
più che nei decenni precedenti, rendendo improbabile
, in assenza di uno shock grave per il sistema, un ritorno a tassi di interesse pari a zero o negativi
nell'eurozona", ha concluso Broyer.