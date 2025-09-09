Per S&P Global Ratings mercato del lavoro europeo continua a mostrare notevole resilienza

(Teleborsa) - In un recentissimo studio,analizza il, che continua a mostrare unaOltre 169 milioni di persone erano occupate nell'eurozona nel primo trimestre, un nuovo record, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3% a giugno, il minimo da oltre un decennio.Gli esperti prevedono ancora unper il mercato del lavoro della regione, sostenuto dae da tendenze strutturali come la"Lestanno migliorando i tassi di partecipazione e la qualità dei contratti di lavoro in alcuni paesi", ha affermato Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA.Le riforme, evidenzia il report, vengono attuate in previsione di unpiù diffuso in Europa nel prossimo decennio. Gliprevisti dal piano NEXTGEN UE, in particolare il Recovery and Resilience Facility (RRF), hanno incoraggiato le riforme.Nel complesso, queste riforme hanno. Il tasso di attività (la quota di persone di età compresa tra 20 e 64 anni occupate e disoccupate sul totale della popolazione in questa fascia d'età) nell'eurozona ha raggiunto il record dell'80,6% nel primo trimestre del 2025.Tra il quarto trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2025, il tasso di occupazione femminile è aumentato più di quello maschile. Il tasso di occupazione per la fascia di età 60-64 anni (donne e uomini) è aumentato notevolmente.La quota di occupati con. Anche la quota disul totale dell'occupazione part-time è in calo e lacome quota della disoccupazione totale è diminuita nell'eurozona."L'avvento dell'sta rimodellando il mercato del lavoro, contribuendo a", ha proseguito Broyer, causata dalla “crescente, soprattutto nel settore automobilistico, e dalloinnescato dalla guerra in Ucraina, che ha spinto alcuni produttori aparte della produzione fuori dall'Europa”.In un contesto che vede un tasso di occupazione elevato rispetto all'attività economica, "prevediamo che ilcontinuerà ad alimentare l'più che nei decenni precedenti, rendendo, in assenza di uno shock grave per il sistema, un ritorno anell'eurozona", ha concluso Broyer.