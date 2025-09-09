Milano 10:18
41.988 +0,63%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:18
9.241 +0,21%
Francoforte 10:17
23.729 -0,33%

Petrolio a 62,72 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,72 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 62,72 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```