Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:50
23.829 +0,28%
Dow Jones 21:50
45.717 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

Petrolio a 62,94 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 62,94 dollari per barile alle 19:30.
